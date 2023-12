Weihnachtskonzert im DNT Weimar mit treuen Verbündeten

Weimar Beim Nachmittag mit der Staatskapelle Weimar und Dirigent Jens Petereit wird Geld für das Café Conti in Schöndorf gesammelt.

Dieses Jubiläum hat wohl niemand im Kalender. Am Sonntag, 10. Dezember, ist es bereits zehn Jahre her, dass sich Klaus Deininger mit seiner KTW Kunststoff-Technik Weimar GmbH und das Deutsche Nationaltheater erstmals für eine Benefizaktion zugunsten von Kindern in Weimar verbündet haben.

„Weihnachten International“ heißt das vorweihnachtliche Programm der Staatskapelle Weimar ab 16 Uhr. Geleitet wird es von Jens Petereit mit Solisten und dem Opernchor des DNT. Die Verbündeten sind die KTW und ihre seit Jahren treuen Mitstreiter aus diesem Anlass: die VR Bank Weimar, die Weimarer Wohnstätte GmbH, die Stadtwerke Weimar, Rechtsanwalt Peter Möller und Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos).

Spenden für das Café Conti in Schöndorf

Zugute kommen deren Spenden dem Café Conti in Weimar-Schöndorf. Der Erlös unterstützt dessen offene Kinder- und Jugendarbeit, die von der Einrichtung seit 1998 für junge Leuten zwischen 10 und 21 Jahren geleistet wird. Der Name geht auf den Container als Domizil zurück, der 2012 gegen einen zweistöckigen Jugendclub-Neubau eingetauscht werden konnte.

Das Publikum darf sich auf Werke von klassischen bis modernen Komponisten wie Nikolai Rimsky-Korsakow, Felix Mendelssohn Bartholdy, Adolphe Adam, Leroy Anderson, John Rutter und Jean Sibelius freuen und auf beliebte Weihnachtslieder, die in Chorsätzen oder zum Mitsingen auf dem Programm stehen. Nummern von „Vom Himmel hoch“ bis „Cantique de Noel“ sollen ganz unterschiedlich tönende Facetten rund um das Fest der Liebe präsentieren. Die Tickets für das Programm waren sehr gefragt und schnell vergriffen. Für Spätentschlossene gibt es höchstens Hoffnung auf Restkarten.

Erfolg beim Publikum und bei den Spendenerlösen

Das Benefizbündnis hatte seinen Ursprung im Jahr 2013. Damals lud die KTW 275 Kinder zum Besuch des Märchenspiels „Hänsel und Gretel“ ins Deutsche Nationaltheater ein. Aus dem Erfolg wurde eine Tradition, die nur von Corona unterbrochen werden konnte. Veranstaltungen wie „Classic meets Pop“, das Filmkonzert „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Peterchens Mondfahrt“, „Bayon meets Symphony“ oder „Nepomuk und der Rabel“ waren beim Publikum Riesenerfolge.





Die Benefizerlöse gingen unter anderem an die Station am Papiergraben, an die Weimarer Tafel plus oder die Weimarer Diesterwegschule. Sie lagen stets bei mehr als 10.000 Euro. Dafür stehen die Zeichen auch am Sonntag sehr gut.

„Weihnachten international“ am Sonntag, 10. Dezember, 16 Uhr, im Großen Haus des DNT Weimar