Weihnachtsmärchen aus Weimar und für Weimarer Familien

Weimar. Die Staatskapelle Weimar hat sich ein zauberhaftes Stück für ihr Weihnachtskonzert ausgesucht.

Eine fantastische Klang- und Farbenwelt voller Überraschungen verspricht die Staatskapelle Weimar mit ihrem Weihnachtskonzert am dritten Adventssonntag, 12. Dezember, 16 Uhr, im Großen Haus des Deutschen Nationaltheaters. Mit dem musikalischen Märchen „Der Baum Alp Traum“ schrieb und komponierte Philipp Bölk ein zauberhaftes Stück für Sprecher, Sinfonieorchester und Alphornquartett. Der gebürtige Weimarer erzählt von einer kleinen krummen Fichte, die von anderen Bäumen gehänselt wird.



Wie ein gutes Märchen hat auch diese Geschichte einen guten Ausgang. Die Fichte fürchtet, als Feuerholz in einem Ofen zu enden. Also flüchtet sie sich in die Klänge des Waldes. Im Traum erfährt sie schließlich, dass ihr eine besondere Karriere bevorsteht: „Das schönste, was einem Baum überhaupt passieren kann …“



So schön die Geschichte des Familienkonzerts, so interessant ist auch die Familiengeschichte des Stückes. Denn Philipp Bölk schrieb Noten und Text mit 20 Jahren. Er hatte gerade das Musikgymnasium Schloss Belvedere absolviert und war nun Musikstudent in Detmold. Vater Georg war Solotubist bei der Staatskapelle. Und so sollte das Erstlingswerk von Philipp den Eltern Georg und Evelin ebenso eine Rolle geben wie den Schwestern Katharina und Julia sowie den Brüdern Tino und Tobias.

Seine Uraufführung erlebte „Der Baum Alp Traum“ 2008 im Foyer des Deutschen Nationaltheaters im Rahmen einer Familien-Musik-Matinee. Es spielte ein Ensemble aus Mitgliedern der Familie Bölk mit Illustrationen von Philipps Schwester Julia Fiedler und mit Alphörnern, die Vater Georg geschaffen hatte. Ein Jahr später wurde das musikalische Märchen noch einmal als Familienkonzert mit der Staatskapelle aufgeführt.

Inzwischen erlebte „Der Baum Alp Traum“ viele Aufführungen in Deutschland. Vater Georg hat sich 2016 in den Ruhestand verabschiedet. Und die Originalfassung für Erzähler, Blechbläserensemble und Alphornquartett ist als Hörspiel mit Bilderbuch erschienen.

Am Ort seiner Uraufführung erklingt das musikalische Märchen unter der Leitung des Ersten Kapellmeisters Andreas Wolf in Orchesterfassung. Erzähler ist – wie in fast allen Aufführungen und im Hörspiel – der Schauspieler Peter Rauch. Und die märchenhaften Bilder von Schwester Julia Fiedler illustrieren in großformatigen Projektionen die Geschichte.

Karten für das Konzert sind noch erhältlich. Am DNT gilt die 2G-Regel (Ausnahmen u. a. für Kinder/Jugendliche auf www.nationaltheater-weimar.de) und Maskenpflicht.