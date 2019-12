Weihnachtsmann kam mit dem Traktor

Der Weihnachtsmarkt am Kranichfelder Baumbachhaus hatte in jüngerer Vergangenheit mehrfach Hürden zu überwinden. 2015 und 2016 musste er wegen des Baues des benachbarten Sozialzentrums und der Gestaltung des Umfeldes pausieren. Dann zog sich die Stadt als Mitveranstalter zurück. Dass der Markt trotzdem weiterhin Bestand hat – und das nun ganz in Hoheit der Kranichfelder Vereine, honorierten am zweiten Adventssonntag Hunderte von Gästen.

Am Wind, der am Nachmittag böig durchs trübe Kranichfeld wehte, konnte die Arbeitsgruppe „Weihnachtsmarkt“ um Kerstin Schrammek nichts ändern. Über alles andere führte sie perfekt Regie. Der Hof des Baumbachhauses, wo Glühwein und Suppe köchelten, war mit Menschen gefüllt, ebenso der Vorplatz an der Linde, wo Bratwürste brutzelten. Menschen im Kellerkino, wo Weihnachtsfilme liefen. Menschen im Museumscafé, wo zu Kaffee und Kuchen Dagmar Meffert auf der Violine spielte. Menschen im Obergeschoss, wo der Nachwuchs aus der Kirchgemeinde das Krippenspiel aufführte.

Gleich drei Chöre ließen auf dem Markt von sich hören: neben jenen der Grund- und der Regelschule auch der Singekreis „Rundadinella“. Das Kranichfelder Patenbataillon der Bundeswehr hatte eine weihnachtliche Abordnung aus Erfurt geschickt. Und natürlich war der Weihnachtsmann mit von der Partie. Wie im Vorjahr hatte sich Frank Biewendt die rote Kluft übergestreift, um in Begleitung des einheimischen Motocross-Vereins mit einem Traktor samt geschmücktem Anhänger am Baumbachhaus vorzufahren.

Die Straße dort hatte sich der MSC indes noch mit anderen Sportlern zu teilen. An der Bushaltestelle konnten sich die Marktbesucher im Weihnachtsbaum-Weitwurf messen. Mit 9,09 Metern gewann Ron Brendel vor Sven Meißner und Stadtrat Frank Ulbrich, der den VG-Chef Fred Menge knapp hinter sich ließ.

Festlich wird es im Kranichfelder Baumbachhaus schon am kommenden Samstag, 14. Dezember, wieder. Für 17 Uhr hat Dagmar Meffert dann zum Weihnachtslieder-Singen bei Punsch und Lichterglanz eingeladen.