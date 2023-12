Weihnachtsmarkt funktioniert nicht

Susanne Seide über zwei mögliche Alternativen

Ich gehöre zu den Menschen, die neuen Dingen eine Chance geben, sich zu beweisen. Erst mal schauen und dann reagieren.

Die neue Beleuchtung in der Schillerstraße hat mich überzeugt, aus manchem Blickwinkel ist es mir sogar zu viel des Guten.

Das Konzept ansonsten funktioniert nicht. Nicht für die Händler auf dem Frauenplan, auch nicht für die Besucher. Die Schillerstraße ist für Eingeweihte, die die vier Markt-Standorte kennen, zur Schnellstraße zwischen diesen geworden. Wobei ich nie den Besuch der Weimarer Weihnacht mit dem Einkaufen verbinden würde – da müsste ich mehr Hände haben.

Ich sehe zwei Alternativen: Eingangs, ausgangs und in der Mitte (hier samt Karussell) der Schillerstraße Getränkehütten, die signalisieren: Auch hinter uns lässt sich noch etwas entdecken! Oder versetzt aufgestellte Hütten mit so viel Zwischenraum, dass die Geschäfte nicht verdeckt werden. Und in jedem der beiden Fälle noch kleine optische Attraktionen wie beispielsweise Märchenfiguren.

Wie die Stadt das Ganze sieht? Sie hat sich am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung nicht geäußert.