Zur Freude der Kinder wird auf dem Weihnachtsmarkt in Weimar-West, der ab Freitag stattfindet, auch der Weihnachtsmann erwartet.

Weihnachtsmarkt in Weimar-West

Es weihnachtet auch in Weimar-West sehr: Auf dem Straßburger Platz findet von Freitag bis Sonntag ein von der Eigentümerin Immobiliengesellschaft GFZ Weimar organisierter Weihnachtsmarkt statt. Darauf hat Ortsteilbürgermeisterin Petra Hamann in einer Presseinformation hingewiesen. Dort gebe es Leckereien und vieles mehr. Der Weihnachtsmarkt beginne um 12 Uhr. Als ein Höhepunkt vor allem für die Kinder werde um 16 Uhr der Weihnachtsmann erwartet, so Petra Hamann weiter. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.“

Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Dezember; Straßburger Platz