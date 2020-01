Die sechste Kantate aus Bachs Weihnachtsoratorium wurde am Sonntag im Gottesdienst in der Stadtkirche aufgeführt.

Weihnachtsoratorium im Gottesdienst

. Die sechste Kantate aus Bachs populärem Weihnachtsoratorium erklang am Sonntag im Gottesdienst in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche). An der Aufführung wirkten der Bachchor und das Stadtkirchenorchester unter Leitung von Kantor Johannes Kleinjung mit. Damit endete die Reihe der Kantatenaufführungen aus dem Weihnachtsoratorium in den Gottesdiensten in der Stadtkirche.