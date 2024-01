Weihnachtsoratorium in Weimar auch für junge Zuhörer

Weimar Orchester und Unichor aus Jena bringen in Weimareins von Bachs Meisterwerken in zwei Versionen zur Aufführung

Mit einem der populärsten Werke der Musikgeschichte starten die Musikerinnen und Musiker der Akademischen Orchestervereinigung der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Weimar ins neue Jahr. Gemeinsam mit dem Unichor bringen sie am Sonntag, 7. Januar, um 20 Uhr in der Jakobskirche die Kantaten 1 und 4-6 des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach zur Aufführung. Es dirigiert Sebastian Krahnert. Solistinnen und Solisten sind Johanna Kaldewei (Sopran), Annekathrin Laabs (Alt), Stephan Scherpe (Tenor) und Tobias Berndt (Bass). Tickets für 22 Euro, ermäßigt 12 Euro, gibt es in der Tourist-Information in Weimar sowie an der Abendkasse.

Für jüngere Bach-Fans lohnt sich das Kommen bereits um 17 Uhr: Dann erklingt in einem Kinderkonzert, mit Auszügen aus den Kantaten 4-6, das Weihnachtsoratorium für Kinder. Dabei führt Sebastian Krahnert als Moderator durch die Geschichte von Christi Geburt und auf Entdeckungsreise in die Welt von Bachs bekanntem Oratorium. Der Eintritt hierfür ist frei.

Das sechsteilige Weihnachtsoratorium wurde in sechs Gottesdiensten von Weihnachten 1734 bis Epiphanias 1735 in Leipzig uraufgeführt. Vertont wird darin die Weihnachtsgeschichte aus dem Neuen Testament.