Weihnachtsoratorium in Weimar und Arnstadt in voller Länge

Weimar. Unter der Leitung von Ton Koopman soll Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium gleich zwei Mal aufgeführt werden: in Weimar und in Arnstadt.

Alle sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums am selben Abend, und das unter der Leitung eines weltweit renommierten Bach-Experten: Die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar schätzt sich glücklich, Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium gleich zweimal aufführen zu können.

Der Kammerchor und das Hochschulorchester bringen das Werk unter der Leitung von Ton Koopman, der bereits mit dem Amsterdam Baroque Orchestra das gesamte weltliche und geistliche Kantatenwerk des in Eisenach geborenen Komponisten auf 67 CDs eingespielt hat, am Samstag, 26. November, 18 Uhr, in der Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul und am Sonntag, 27. November, 18 Uhr, in der Johann-Sebastian-Bach-Kirche in Arnstadt zur Aufführung.

Darüber informiert die thüringische Hochschule, die damit auch ihr 150. Jubiläumsjahr feiert. Als Solisten singen laut der Konzertankündigung Studierende des Instituts für Gesang und Musiktheater der Weimarer Musikhochschule. Eintrittskarten für Weimar gibt es zu 30, 20, 10 Euro (ermäßigte Karten: um jeweils 5 Euro reduziert), die Tickets für Arnstadt kosten 30 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Karten sind im Vorverkauf bei den Tourist-Informationen Weimar und Arnstadt sowie an den Abendkassen erhältlich.