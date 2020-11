Der Kultur- und Gastronomie-Lockdown hat das Kranichfelder Baumbachhaus derzeit komplett im Griff. Das Café sowie die Ausstellungs- und Veranstaltungsräume müssen allesamt geschlossen bleiben.

Etwas Leben kehrte am Montag dennoch ins Dichterhaus ein. Die Baumbachfreunde bauten die bis zu Monatsbeginn gezeigte Sonderschau „Enzian – Rudolf Baumbach und eine europäische Alpengeschichte“ ab und begannen bereits mit den Vorbereitungen für die nächste. Unter dem Titel „Die bunte Welt der Verführung“ blickt sie auf die vergangenen 150 Jahre, in denen die Werbeindustrie Kinder für sich entdeckte. Wann die Schau, die als diesjährige Weihnachtsausstellung geplant ist, unter den Bedingungen von Corona eröffnet werden kann, ist noch unklar. Ursprünglich wollte der Förderverein des Baumbachhauses für den ersten Advent am 29. November einladen.

Gerüstet für die Zeit nach dem Lockdown sind die Baumbachfreunde jedenfalls. Schließlich verfügen sie über ein vom Gesundheitsamt des Kreises genehmigtes Hygienekonzept. „Wir hoffen, die Ausstellung im Dezember eröffnen zu können. Doch selbst, wenn uns Corona daran hindern sollte, ist die Schau inhaltlich nicht so auf Weihnachten fixiert, als dass wir sie nicht auch noch zu Anfang des kommenden Jahres zeigen können", sagte Vereinschef Otto Hahn.

Zeitlich setzt die Schau an, noch bevor Radio, Fernsehen und Internet die Kommerzialisierung vorantrieben. Ziemlich genau 150 Jahre ist es her, dass Kinder von der Industrie als Werbeträger und wichtige Zielgruppe entdeckt wurden. Um die seinerzeit schier explodierende Welt neuer Waren bekannt zu machen, war Reklame nötig. Kinder wurden beliebte Bildmotive für Werbebotschaften auf Plakaten, Postkarten, Reklamemarken, Sammelbildern und Firmendrucksachen. Außerdem versuchte man, die Familien über die Kinder an das eigene Produkt zu binden. Mit bunten Bildchen und kleinen Geschenken lockte man sie und damit auch ihre Mütter und Väter.