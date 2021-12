Weihnachtsshow mit „Öde & Schriller“ auf Weimarer Kleinkunst-Bühne

Weimar. Die Improvisationskünstler treten am 5. Dezember in Quintett-Besetzung im „Masha“ in der Schützengasse auf.

In Quintett-Besetzung gibt das Ensemble „Öde & Schriller“ am Sonntag, 5. Dezember, ab 19 Uhr im „Masha“ (ehemals Projekt Eins) in der Schützengasse eine Weihnachtsvorstellung. In die Impro-Show mit Schauspiel, Slapstick, Poesie, Wortwitz und Gesang fließen Vorgaben des Publikums ein. Dies alles begleitet Richard Siedhoff (Kavier). Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Teilnehmerzahl ist unter 2G-Regel auf 25 Zuschauer begrenzt. Eine Sitzplatzreservierung wird unter kleinkunst-institut@posteo.de empfohlen.