Das Plakat für „Kauf dir ein Stück Bauhaus“: Der Weihnachtsmarkt der Universität findet am 10. Dezember erstmals in der Mensa am Park statt.

Weihnachtsstimmung für Mensch und Tier am Wochenende in Weimar

Weimar. Diese Veranstaltungen locken am dritten Adventswochenende zum weihnachtlichen Shoppen und Bummeln nach Weimar.

Weihnachtlich geht es auch am dritten Adventswochenende in Weimar zu. Im Gros für Menschen, aber auch für Tiere: Erstmalig wird am Sonntag zur „Tierischen Weihnacht“ ins Weimarer Tierheim eingeladen. Von 14 bis 17 Uhr werden die Mitarbeiter den Besuchern einen Einblick in den Weihnachtsalltag der Bewohner des Heimtierhauses mit Vogel, Meerschwein und Co. gewähren, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das Hunde- und das Katzenhaus bleiben allerdings für Besucher an diesem Nachmittag geschlossen. Fragen rund ums Haustier werden von den Tierpflegern aber gern beantwortet.

Bauhaus-Uni lädt zu Weihnachtsmarkt

Bereits am Samstag lädt die Bauhaus-Universität Weimar in Kooperation mit dem Studierendenwerk Thüringen zum alljährlichen Weihnachtsmarkt „Kauf Dir ein Stück Bauhaus“ ein. An mehr als 60 Ständen erwarten die Besucher ausgefallene und handgefertigte Produkte sowie ein Rahmenprogramm, teilt die Universität mit. War der Weihnachtsmarkt bisher immer über mehrere Gebäude am Campus verteilt, findet er in diesem Jahr gebündelt in der Menas am Park statt. Und zwar von 10 bis 18 Uhr.

Im diesem Rahmen soll es auch wieder den „LebkuchenBauhausWettbewerb“ geben. Studierende aller Fachrichtungen fertigen aus essbaren Materialien ungewöhnliche Lebkuchen-Architektur an. Die beeindruckendsten Exemplare werden 17 Uhr prämiert und anschließend versteigert. Zudem präsentiert der Kneipenchor Weimar jeweils um 14 und 15 Uhr Pop-Arrangements und Weihnachtliches.

Adventsmarkt in Niedergrunstedt

Nach zwei Jahren Verzicht kehrt am dritten Adventssonntag der Advent bei Mauritius nach Niedergrunstedt zurück. Wie gewohnt öffnet der Markt um 11 Uhr mit den Angeboten der Händler. Zu ihnen gehören alte Bekannte ebenso wie neue Angebote, heißt es von den Veranstaltern. Kinderangebote solle es geben, der Kunstverein des Hofateliers biete Einblicke und neben den Friday Singers stehen die Mauritiusbläser um 14 Uhr vor der Kirche. Um 16 Uhr lädt die vorweihnachtliche Abendmusik zum Mitsingen. Der Markt findet in diesem Jahr komplett unter freiem Himmel statt.

Advent für alle in der Jakobskirche

Ebenfalls am Adventssonntag wird zum „Advent für alle“ ab 15 Uhr in die Jakobskirche geladen. „Wir wollen in der barrierefreien Jakobskirche gemeinsam singen, beten und die Adventszeit besinnlich feiern“, heißt es in der Ankündigung. Zu sehen sei das Theaterstück „Die Geschichte vom Hirten Simon“ mit der Theaterprojektgruppe der Jakobskirche. Die Andacht ist in einfacher Sprache.