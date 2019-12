Insgesamt 49 Geschenke vom Wunschzettelbaum im Atrium konnten der Lions Club Weimar und das Atrium an Ulrike Scheller von der Tafel Plus übergeben.

Weimar. Gesellschaftsspiele, eine Gitarre, ein Fitnesstracker oder Hanteln standen auf der Wunschliste von Kindern. Alle gingen im Atrium in Erfüllung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtswünsche von Kindern werden wahr

Bereits am zweiten Tag der diesjährigen Wunschzettelbaum-Aktion des Weimarer Lions Clubs war absehbar, dass auch in diesem Jahr alle Wünsche von Kindern aus sozial schwachen Familien in Erfüllung gehen würden.

Von den 49 Wunschzetteln, die Mädchen und Jungen aus Projekten der Tafel Plus abgegeben hatten, war da bereits gut die Hälfte in guten Händen bei Weimarern, die in der Vorweihnachtszeit allzu gerne zur Freude von Kindern beitragen wollten. In sieben Jahren blieb nie ein Kinderwunsch unerfüllt Zur Zeit seiner Präsidentschaft hatte Helmut Plichta die Idee des Wunschzettelbaums nach Weimar geholt und ist ihr auch im siebenten Jahr mit seiner Frau Gisela treu geblieben. „Ich hatte schon Bauchschmerzen beim Start“, gestand er am Donnerstag bei der Übergabe an Ulrike Scheller von der Tafel Plus ein, die die Empfänger der Präsente ausgewählt hatte. Doch noch nie blieb ein Kinderwunsch unerfüllt. Dieses Mal wurden jene von Mädchen und Jungen im Alter von knapp vier bis fünfzehn Jahren erfüllt. Der Gesamtwert kann nur geschätzt werden, liegt aber bei mindestens 2000 Euro, sagten Gisela und Helmut Plichta. Geschenke von Meerjungrauen-Flossen bis zu Sitzsack und Hanteln Meerjungfrauen-Flossen wünschte sich ein Mädchen, einen Fitnesstracker („bitte in schwarz“) ein Junge. Gesellschaftsspiele, Kleidung, Kuscheltiere, Lego-Bausteine oder Yu-Gi-Oh-Karten haben Gisela Plichta und Ulrike Scheller mit weiteren „Wichteln“ liebevoll verpackt. Viele versehen mit netten Briefen der Absender – wobei die meisten anonym spenden. Als die Geschenke den Saal des Mutterhauses erreichten, warteten dort bereits zwei Präsente, die nicht so leicht zu transportieren waren: ein Sitzsack und zwei Zehn-Kilo-Hanteln – ebenso Wünsche von Weimarer Kindern. Kleine Berge bildeten die Geschenke, die alle mit einem Zettel und den Namen der Empfänger versehen waren.. Foto: Susanne Seide Weil ihren Familien das Geld für spezielle Kinderwünsche fehlt und auch vielleicht das für einen Weihnachtsbaum, hatte Ulrike Scheller den Saal mit Helfern für die Übergabe am Nachmittag weihnachtlich geschmückt. Zudem bekam sie beim Programm musikalische Unterstützung von Anna Voller, die an der Weimarer Tafel ihren Bundesfreiwilligendienst abgeleistet hatte, sowie von Bastian Heidenreich. Bastian Heidenreich kam zu festlichen Übergabe nicht als Ebenezer Scrooge Der DNT-Schauspieler ist der Tafel seit Jahren verbunden und gestaltet regelmäßig auch die Einschulungsfeiern mit aus. Für die vorgezogene Bescherung musste er Ulrike Scheller aber versprechen, nicht im Kostüm der Figur zu kommen, die er derzeit unter anderem am DNT verkörpert: Denn das ist ausgerechnet Ebenezer Scrooge aus „A Christmas Carol – Eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens, der Weihnachten hasst und von Habgier, Gram und Selbstsucht getrieben wird. Aktion des Lions Clubs spendet allen Beteiligten Freude Ganz anders die Geschichte zum Wunschzettelbaum: „Der Baum macht Freude“, betonte Helmut Plichta. Den Kindern, weil sie erleben, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen können; den Spendern, die mit Liebe und Begeisterung die Gaben aussuchen; und allen Beteiligten, wenn die Geschenke abgegeben werden. Sein Dank galt daher im Beisein des Lions-Präsidenten Sebastian Knauer, des Lions-Sprechers Frank Siegmund sowie Vertreterinnen des Center-Managements dem Atrium für den attraktiven Stellplatz für den Baum und Plakate im Haus sowie Markus Wurzbacher, in dessen Atrium-Apotheke die Präsente aufbewahrt werden, bis sie zum Verpacken kommen.