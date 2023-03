Weimar: „100% Bauhaus“ an 365 Tagen in vier Orten

Weimar. Neue Card ermöglicht vergünstigte Besuche zahlreicher Attraktionen in Berlin, Dessau, Weimar und Bernau

Unter dem Motto „100% Bauhaus an 365 Tagen“ wird seit Dienstag die neue Bauhaus-Card für Berlin, Dessau, Weimar und Bernau beworben. Sie haben sich bekanntlich zur Bauhaus-Kooperation zusammengeschlossen.

Mit der Bauhaus-Card können Besucherinnen und Besucher die neun bekanntesten Bauhaus-Orte in Berlin, Dessau, Weimar und Bernau besichtigen und in die wechselvolle Geschichte der berühmten Architektur- und Designschule des 20. Jahrhunderts eintauchen. In Berlin nimmt das Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung mit dem Projektraum „the temporary bauhaus-archiv“ und dem Infocenter „the bauhaus view“ teil. In Dessau können das Bauhausgebäude, die Meisterhäuser, das Bauhaus Museum Dessau sowie die Siedlung Dessau-Törten besichtigt werden. In Weimar sind das Haus Am Horn, das Museum Neues Weimar und das Bauhaus-Museum Weimar mit dabei. Und in Bernau öffnet das UNESCO-Welterbe Bauhaus (ehemalige ADGB-Bundesschule Bernau) in Führungen seine Türen.

Die Karte berechtigt nach Angaben der Initiatoren jeweils einmal innerhalb eines Jahres zum Eintritt. Sie ist als Einzelticket für 30 Euro, als Partner-Card für 50 Euro und als Gruppen-Card (bis 5 Personen) für 120 Euro erhältlich. Im Vergleich zu Einzeltickets würden die Nutzerinnen und Nutzer auf Grundlage der aktuellen Ticketpreise 7 Euro im Vergleich zum Erwerb von Einzeltickets, 24 Euro beim Erwerb der Partner-Card und 65 Euro beim Erwerb der Gruppen-Card bis zu 65 Euro sparen. Erhältlich ist die Card in allen beteiligten Orten.

Nähere Informationen unter www.bauhauscard.de und auf der Webseite der Bauhaus Kooperation unter https://www.bauhauskooperation.de