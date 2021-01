Weimar: 15 neue Corona-Infektionen und ein weiterer Todesfall

In Weimar sind zwischen Sonntagnachmittag und Montag 17 Uhr 15 neue Corona-Infektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt geworden.

Feiertagsbedingt seien drei der Fälle nachgemeldet worden. Die Ansteckungswege bei den zuletzt registrierten Neuerkrankungen gehen laut Stadtverwaltung in drei Fällen auf das familiäre Umfeld sowie in einem auf eine Klinik zurück. In elf Fällen sei der Ursprung der Corona-Infektion noch unbekannt.

In Weimar sind damit seit Ausbruch der Pandemie 36 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Die Zahl der Patienten in klinischer Behandlung stieg seit Sonntag auf 17 (+2) an. Aktuell seien angesichts von 15 Menschen, die seither als genesen eingestuft worden seien, 240 (+2) Menschen in Weimar aktiv krank. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz veränderte sich leicht von 177,84 auf 179,37.