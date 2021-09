Weimar: Acht neue Fälle in Stadt und Kreis

Weimar. In Weimar und im Weimarer Land sind aktuell 95 Personen mit dem Corona-Virus infiziert.

Fünf neue Infektionen mit Sars-CoV-2 registrierte das Weimarer Gesundheitsamt am Wochenende. Damit sind in der Stadt aktuell 25 Infizierte bekannt, davon wird eine stationär im Klinikum behandelt. Der Inzidenzwert liegt in Weimar laut RKI bei 19,93/100.000 Einwohner. Im Weimarer Land stieg die Zahl der Infizierten am Montag um drei auf derzeit 70 Personen. Von ihnen muss ebenfalls eine stationär behandelt werden. Der Inzidenzwert beträgt laut RKI 47,5.