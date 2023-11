Weimar: Adventsbasar zum Ende des katholischen Kirchenjahres

Weimar. Die Weimarer Herz-Jesu-Kirche lädt zu ihrem Christkönigsfest ein.

Die katholische Gemeinde Herz Jesu lädt alle Interessierten herzlich zu ihrem Christkönigsfest mit adventlichem Basar an diesem Samstag, den 25. November, ein. Veranstaltungsort ist das Pfarrgelände, beginn ist um 14 Uhr. Besucherinnen und Besucher erwarten bis 20 Uhr unter anderem Adventskränze und Gestecke, ein Workshop für alternative Geschenkverpackungen sowie musikalische und kulinarische Genüsse, wie zum Beispiel Plätzchen oder Pfefferkuchen, heißt es in der Ankündigung.

Der Erlös des Adventsbasars gehe als Spende an die Weimarer Tafel, die mobile Wohnungshilfe und das Weimarer Obdachlosenheim. Die Herz-Jesu-Kirche veranstaltet bereits jetzt den Adventsbasar, was den Hintergrund hat, dass das katholische Kirchenjahr bereits am letzten Sonntag vor dem 1. Advent endet.