Weimar als populärer Spielplatz fürs Musiktheater

Szene mit Dagmar Gelbke aus „Ostravaganza - Die geheime Avantgarde der DDR-Stars", einem Film, der am 29. April im Rahmen des Festivals in Weimar gezeigt wird.

Weimar. Erstes Festivalwochenende von „Passion :SPIEL“ im E-Werk in Weimar bringt musikalisches Speed-Dating, Fahrradoper und brisanten Enthüllungsfilm.

Zum populären Spielplatz für aktuelles Musiktheater wird ab 27. April das E-Werk in der zweiten Festival-Ausgabe „Passion :SPIEL“. Im Austausch zwischen Opernhaus, Freier Szene und künstlerischem Nachwuchs präsentiert das DNT an zwei langen Wochenenden originelle Werke, Experimente und ungewöhnliche Formate.

Zur Eröffnung stimmt am Donnerstag ab 20 Uhr der Opernchor in der begehbaren Installation „Singen wir aus Herzensgrund“ auf das Festival ein. Mit Bach-Chorälen und Bearbeitungen von Mauricio Kagel wird dabei die Brücke zwischen Alter und Neuer Musik geschlagen. Ein etwas anderes Speed-Dating verspricht am Freitag von 19 bis 21 Uhr die Musiktheater-Performance „Love & Diversity“. Alle fünf Minuten werden einzelne Besucher eingelassen, die entlang eines Parcours den Spielern in exklusiven Eins-zu-Eins-Konzerten begegnen.

Bereits ausverkauft ist die Fahrradoper „R¡NGD!NG“, mit der die Musiktheatertage Wien beim Festival gastieren. Wer eine Karte hat, schwingt sich Samstag oder Sonntag in den Sattel und begleitet fünf radelnde Sänger zu Stationen in Weimar, an denen Opernfragmente erklingen. An ein mitspielfreudiges Publikum richtet sich am 29. April ab 18 Uhr und 30. April ab 16 Uhr „Playing Animal Farm“. Regisseurin Anna Weber und Dramaturg Philipp Amelungsen haben Orwells Fabel-Klassiker in ein interaktives Rollenspiel verwandelt. Zu Philip Venables‘ Game-Show-Music erspielen die Zuschauer Level für Level die Grundrechte der Tiere frei.

Der Film „Ostravaganza – Die geheime Avantgarde der DDR-Stars“ mit Désirée Nick, Bob Schneider, Giso Weißbach, Dagmar Gelbke und Pittiplatsch bringt am 29. April, 21 Uhr, eine Wahrheit ans Licht: Ostdeutsche Unterhaltungskünstler erfanden die Neue Musik. Vor der Vorführung gibt es um 20.30 Uhr einen Star-Talk, in dem Desirée Nick und Giso Weißbach ihre Lebensgeschichte erzählen und eigene Kompositionen zum Besten geben. Mit Ausnahme der Rad-Oper gibt es für alles noch Karten.