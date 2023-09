Weimar: Amerikas Musik der Moderne

Weimar. Kunstfest-Finale: Das Manfred-Bründl-Quartett und die Staatskapelle Weimar spielen am Sonntag im DNT „West Side & Beyond“.

Das Kunstfest Weimar 2023 geht mit einem einmaligen Konzert-Höhepunkt zu Ende: Am Sonntag, 10. September, um 20 Uhr im Großen Haus des DNT nehmen das Manfred-Bründl-Quartett und die Staatskapelle Weimar das Publikum mit in die West Side Manhattans und darüber hinaus.

Mit Werken von Leonard Bernstein und Dave Brubeck sind die Größen der amerikanischen Musik der Moderne zu hören, außerdem steht eine Uraufführung auf dem Programm: Eigens für diesen Abend wurden mehrere von Manfred Bründls preisgekrönten Kompositionen für Jazz-Quartett um klassisches Orchester erweitert.

Zudem erklingen Bernsteins „Symphonic Dances“ aus seinem weltbekannten Musical „West Side Story“, in dem Jazz, klassische Oper und lateinamerikanische Tanzmusik verschmelzen, sowie Brubecks selten gespielte Jazz-Messe „To Hope! A celebration“. Darin knüpft der Jazz-Großmeister auf ganz eigene Weise an die Tradition der klassischen Messen an und feiert mit jazzigen Rhythmen und in großer Besetzung das Leben und die Hoffnung. Mit auf der Bühne stehen der Opernchor des DNT sowie Solistinnen und Solisten aus dem Musiktheater-Ensemble. Für das Abschlusskonzert des Kunstfestes Weimar „West Side & Beyond“ gibt es noch Karten.