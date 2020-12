Weimar: Aus kleinen Mängeln Markenzeichen gemacht

Für ihre Porzellanserie „Lücke Geschirr“ wurde Susann Paduch mit dem Bundespreis Ecodesign in der Kategorie „Konzept“ ausgezeichnet.

Susann Paduch, künstlerische Mitarbeiterin an der Bauhaus-Universität Weimar, erhielt für Ihre Porzellanserie „Lücke Geschirr“ in der Kategorie „Konzept“ den Bundespreis Ecodesign. Mit ihrem Design macht die Porzellanspezialistin auf produktionsbedingte, aber hinnehmbare Mängel aufmerksam und hinterfragt damit die Qualitätsstandards in der Porzellanproduktion.