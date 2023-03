Weimar: Ausstellung sowie Trödel-und Kreativmarkt in der Johanneskirche

Weimar. An der Tiefurter Alle können Besucher am Sonntag stöbern und sich „Bilder zum Thema Kreuz“ ansehen.

Für einen Trödel- und Kreativmarkt stehen die Türen der Johanneskirche in der Tiefurter Allee am Sonntag, 26. März, 18 bis 20 Uhr offen. Darüber informierte das Kindertageteam und betonte: „Alle Trödler von nah und fern sind herzlich eingeladen.“ Am selben Abend werde zudem in der Johanneskirche eine neue Ausstellung mit Bildern von Eva-Maria König unter dem Titel „Bilder zum Thema Kreuz“ eröffnet. Die Künstlerin freue sich auf interessante Gespräche. Die Vernissage beginne nach dem Gottesdienst um 18 Uhr.

Die Ausstellung ist an jedem zweiten Sonntag, an dem auch Gottesdienste in der Kirche stattfinden, von 18 bis 20 Uhr geöffnet, ferner stets mittwochs von 19 bis 21 Uhr, donnerstags von 17 bis 19 Uhr sowie nach Absprache unter Telefon: 0151 / 5150 4762.