Weimar: Austausch führt Praktikanten von der Mosel an die Ilm

Weimar. Zwei angehende Beamte aus Trier absolvieren Teil ihrer Ausbildung in der Kulturstadt.

Zwei Praktikanten aus Trier absolvieren seit Monatsbeginn einen Teil ihrer Ausbildung in Weimar. Sie streben einen Abschluss für die gehobene Beamtenlaufbahn an. Dafür werden sie in Weimar verschiedene Ämter durchlaufen, zuerst das Bürger- und Standesamt beziehungsweise die Stadtkulturdirektion. Der zur Tradition gewordene Praktikantenaustausch dauert für die jungen Leute aus Trier bis Ende Juni, hieß es aus der Weimarer Stadtverwaltung.