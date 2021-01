Weimar bereitet Senioren auf Impfstart vor

Weimar Mit Anschreiben an Tausende Weimarer ab 80 Jahren will die Stadt die ersten Impfungen gegen das Corona-Virus außerhalb von Senioren-Einrichtungen und dem Klinikum vorbereiten.

Mit Anschreiben an Tausende Weimarer ab 80 Jahren will die Stadt die ersten Impfungen gegen das Corona-Virus außerhalb von Senioren-Einrichtungen und dem Klinikum vorbereiten. Noch deutlich verständlicher als beim Jenaer Vorbild sollen darin die Menschen, die bei den Impfungen höchste Priorität besitzen, über die Hintergründe und das Prozedere aufgeklärt werden. Hintergrund: Einerseits erreichen selbst die Kulturdirektion derzeit teils erboste Anrufe von Weimarern, die sich schnell schützen möchten. Andererseits bestehe ein hohes Informationsdefizit bei vielen, die nicht das Internet nutzen, konstatierte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos). Allein schon die Weimarer Vorwahl für die telefonische Terminvergabe wecke bei Senioren den Eindruck, dass die Stadt Weimar dafür zuständig sei. Die Verantwortung liege aber allein bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), erinnerte Kleine.

Zeitgleich mit der nächsten in Thüringen erwarteten Impfstoff-Lieferung am 8. Januar soll die Online-Terminvergabe wieder freigeschaltet werden. So hieß es am Mittwoch auf der gemeinsamen Informationsseite des Thüringer und der KV Thüringen. Die Stadt wiederum rechnet fest damit, dass die ersten Impfungen außerhalb von Einrichtungen mit dem allgemeinen Impfstart für Thüringen am 13. Januar stattfinden.

Die beginnende Immunisierung in der Kulturstadt stimmt auch den angesehenen Mediziner Professor Reinhard Fünfstück optimistisch. Er gehört seit März 2020 dem Pandemiestab der Stadt an und zollte den dort verfügten Maßnahmen Respekt, weil sie die Pandemie eingedämmt hätten – mit Ausnahme des Azurit-Seniorenzentrums Weimarblick, wo bis Dienstag 20 der 94 Bewohner im Zusammenhang mit Corona verstorben und nur 11 negativ getestet worden waren.

„Weimars Strategie ist richtig“, betonte Fünfstück. Die Stadt hatte beispielsweise als erste in Thüringen bereits am Freitag, dem 13. März 2020, die Schließung von Schulen und Kindergärten verkündet. Andererseits kehrte sie wiederum als erste in Thüringen Anfang Juni in den eingeschränkten Regelbetrieb für die Jüngsten zurück. Aktuell wiederum setzte sie gegen die Vorbehalte des Landes bereits zum Dienstag dieser Woche strenge Regelungen in den Senioreneinrichtungen durch – die das Land erst danach selbst aufgegriffen habe, sagte der Oberbürgermeister. Angesichts des bevorstehenden Impfstarts im Impfzentrum in der Innenstadt blicke er „zuversichtlich in die Zukunft“, so Kleine.