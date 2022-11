Weimar beschenkt bedürftige Kinder: 50 Wünsche warten auf Erfüllung

Christina Fette und Hartmut Sieckmann schmückten am Montag den Wunschzettelbaum.

Weimar. Im Atrium in Weimar steht ein Weihnachtsbaum, der mit Wunschzetteln dekoriert ist. Wer den Zettel abnimmt und den Wunsch darauf erfüllt, macht ein Kind aus einer armen Familie glücklich.

Christina Fette von der Tafel und Lions-Mitglied Hartmut Sieckmann schmückten am Montag im Atrium den Wunschzettelbaum des Lions-Clubs Weimar-Classic. 50 Weihnachtswünsche -- alle von Tafel-Kindern -- warten nun darauf, von der Kundschaft erfüllt zu werden. Wer mag, kann sich einen Zettel vom Baum nehmen, das entsprechende Geschenk kaufen und bis 12. Dezember in der Atrium-Apotheke abgeben. Danach werden die Präsente verpackt und zur Weihnachtsfeier der Weimarer Tafel am 21. Dezember überreicht.