Weimar: BgR-Vortrag zum „Vordenker des Rechtspopulismus’“ erst im Juni

Ingo Elbes spricht nur am 5. Juni bei der Vortragsreihe des BgR Weimar.

Weimar. Referent Ingo Elbes hat seinen Auftritt in Weimar wegen des angedrohten Streiks bei der Bahn kurzfristig abgesagt.

Kurzfristig verschieben musste das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus (BgR) Weimar seinen für Montag, den 15. Mai, organisierten Vortrag von Ingo Elbes. Er wollte sich mit dem Thema „Demokratie von rechts? Carl Schmitt als Vordenker des Rechtspopulismus’“ in die Vortragsreihe des BgR einbringen, musste sein Kommen aber angesichts des angekündigten Streiks bei der Bahn absagen.

Der Vortrag gehört zur Reihe „Verquere Gedanken. Zu den ideologischen Hintergründen der Querdenkerbewegung“. Ein Nachholtermin steht laut BgR bereits fest: Nunmehr wird Ingo Elbes am Montag, 5. Juni, ab 18 Uhr im Mon Ami am Goetheplatz sprechen. Der Referent ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und ­Privatdozent am ­Institut für Philosophie der Uni ­Oldenburg.