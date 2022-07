Weimar-Broschüre für Ukrainerinnen und Ukrainer

Weimar. In einer Broschüre bietet die Stadt ukrainischen Menschen, die hier angekommen sind, die wichtigsten Informationen zum Leben in Weimar.

Die Stadtverwaltung Weimar bietet ab sofort für aus der Ukraine Geflüchtete gebündelte Informationen zu wichtigen hiesigen Lebensbereichen in gedruckter Form an. Die 36-seitige Broschüre „Willkommen in Weimar“ hält Fragen und Antworten in Deutsch und Ukrainisch parat.

Themen sind Kindergarten und Schule, Studieren in Weimar, Jobsuche und soziale Leistungen, Melderecht, Gesundheit sowie Kfz-Zulassung. Ein Anhang mit Adressen zu Tagesmüttern, Kindergärten, Beratungsstellen sowie ein Stadtplan der Innenstadt ergänzen die Broschüre, die in einer ersten Auflage von 500 Stück erschienen ist. Sie ist kostenlos an den Infostellen der Stadtverwaltung erhältlich und wird über ehrenamtliche Organisationen und Beratungsstellen verteilt.