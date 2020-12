Weimar dehnt Böller-Verbot zu Silvester aus

Weimar. In der Altstadt sind über den Jahreswechsel dieses Mal auch Knallkörper am Frauenplan und auf dem Wielandplatz verboten.

Die Stadt hat das Abbrennverbot für Silvesterfeuerwerk in der Altstadt ausgedehnt. Ungeachtet dessen, dass der Böllerverkauf diesmal bundesweit untersagt ist. Die Anordnung gilt Silvester und Neujahr auch auf dem gesamten Frauenplan und Wielandplatz sowie in anliegenden Straßen unter anderem Richtung Beethovenplatz und Schützengasse. Die Anordnung bezieht sich auf Pyrotechnik der Kategorie 2. Darunter fallen im wesentlichen alle Feuerwerkskörper, die normalerweise nur zu Silvester verkauft sowie erst ab 18 Jahren und nur im Freien entzündet werden dürfen.

Untersagt bleiben Feuerwerke wie in den Vorjahren auf dem Herderplatz, dem Markt, auf dem Theaterplatz bis in den Eingang zur Schillerstraße und auf dem Burgplatz. Hier schließt das Verbot Grüner Markt, Platz der Demokratie, einen Teil der Puschkinstraße und des Park ein, so am Reithaus.