Weimar: „Die Lotusblume“ mit Heike Porstein

Ihre Online-Reihe „Lieblingslieder“ setzen Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle am Mittwoch, 10. März, fort. In der sechsten Folge ist Heike Porstein mit Robert Schumanns „Die Lotusblume“ zu erleben, am Flügel begleitet von André Kassel.

In China gilt der Lotus als Symbol für eine glückliche Ehe. Es scheint also passend, dass Schumann für seinen Liederzyklus „Myrthen“ das Gedicht „Die Lotusblume“ von Heinrich Heine vertont hat: Der Liederzyklus ist Roberts Brautgeschenk an seine zukünftige Ehefrau Clara. Ein weiteres „Lieblingslieder“-Video mit Heike Porstein gibt es am Mittwoch, 17. März. Dann interpretiert die Sopranistin Robert Schumanns „Mondnacht“.

www.nationaltheater-weimar.de