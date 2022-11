Die russische Historikerin und Publizistin Irina Scherbakowa wird am Montag auf dem Podium mitdiskutieren.

Weimar diskutiert über seinen Umgang mit russischer Kultur in Kriegszeiten

Weimar. Wie sollte mit russischer Kunst und Kultur im Angesicht des Angriffskrieges auf die Ukraine umgegangen werden? Die Volkshochschule Weimar veranstaltet dazu eine Podiumsdiskussion mit diesen bekannten Gästen.

Wie umgehen mit russischer Kultur in Kriegszeiten? Diese Frage betrifft auch die Volkshochschule (VHS) Weimar, die unlängst die Ausstellung „Freundschaftsrad“ abgesagt hat. Diese zeige Gemälde aus den Sammlungen des Staatlichen Museums für Geschichte, Architektur und Kunst in Jelabuga, einer Stadt in der russischen Teilrepublik Tatarstan.

Aufgrund der aktuellen Situation entschieden VHS und Maria-Pawlowna-Gesellschaft, die die Ausstellung vermittelt hatte, die Exponate vorerst nicht zu präsentieren.

Stattdessen sucht die Schule das Gespräch: Unter dem Titel „Puschkin soll bleiben!?“ sollen im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Gründe der Absage auch selbstkritisch diskutiert werden. War die Entscheidung richtig? Wie sollte generell mit russischer Kultur dieser Tage umgegangen werden?

Diesen Fragen widmen sich am Montag, 28. November, 19.30 Uhr, Kultusminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), Irina Scherbakowa von der Organisation Memorial, Ulrike Lorentz von der Klassik-Stiftung, Silke Satjukow von der Uni Halle-Wittenberg, Irina Tschistowskaja von der Maria-Pawlowna-Gesellschaft und VHS-Weimar-Leiter Ulrich Dillmann im Mon Ami und im Live-Stream unter rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2.