Weimar: Dreistündige Behinderung auf der Umgehungsstraße durch Unfall

Fast drei Stunden mussten Verkehrsteilnehmer am Dienstagnachmittag Behinderungen auf der Weimarer Umgehungsstraße in Kauf nehmen. Wie die Polizei mitteilt, geriet der 45-jährige Fahrer eines Mercedes-Transporters auf die falsche Spur und kreuzte hier den Weg eines aus Richtung Nohra kommenden Renaults. Vermutlich sei er durch die Verkehrsführung irritiert gewesen, als er von der Erfurter Straße kommend in Richtung Tröbsdorf fahren wollte.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall aber weder der Fahrer des Transporters noch der 29-jährige Fahrer des Renaults verletzt.

Noch während der Unfallaufnahme ereignete sich an der Überfahrt von der Umgehungsstraße zur Erfurter Straße ein weiterer Unfall. Der 20-jährige Fahrer eines Renaults übersah den an der Ampel vor ihm stehenden Ford und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der 45-jährige Fahrer des Fords leicht am Rücken verletzt.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen auf unserem Blaulicht-Portal.