Weimar: Dringend neues Zuhause für Cockerspaniel Charly gesucht

Weimar. Neunjähriger Rüde steht plötzliches ohne Herrchen und Frauchen da. Wo der Vierbeiner gerne künftig leben möchte:

In einer Weimarer Pflegestelle wartet der neunjährige Cockerspaniel Charly auf ein neues Zuhause. Er hat unlängst sein Herrchen verloren. Nun sei sein Frauchen so sehr schwer erkrankt, dass es sich nicht mehr um den Vierbeiner kümmern kann, berichteten Tierschützerinnen unserer Zeitung.

Gesucht wird ein neues Zuhause mit Menschen, die über Hundeerfahrung verfügen. Am besten wäre ein Haus mit Garten, wo Charly – wie er es bisher in seinem Leben gewöhnt war – drinnen wie draußen an der Seite seiner Besitzer sein könnte. Zudem mag er regelmäßige Spaziergänge, Autofahren und viel Zuwendung. Ferner wäre für den lernwilligen und aufmerksamen Rüden noch ein wenig konsequente Erziehung sinnvoll. Kontakt unter Telefon: 0151/12287164.