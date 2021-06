Weimar: Ehringsdorfer Urgestein feiert seinen 70. Geburtstag

Ehringsdorf. Ehemaliger Ortsteilbürgermeister würdigt zu dessen rundem Jubiläum die umfassen Verdienste von Günter Zimmermann.

Ohne Günter Zimmermann als gute Seele des Vereinshauses „Zur Linde“ in der Weimarischen Straße in Ehringsdorf läuft in Ehringsdorf nichts. Günter Zimmermann, gerade 70 Jahre jung geworden, ist in Weimar und Oberweimar und Ehringsdorf ein bekannter und beliebter Mitbürger. Immer freundlich, kommunikativ und hilfsbereit gegenüber seinen Mitbürgern, damit sozusagen das Urbild eines Bürgers, der allein dem Gemeinwohl verpflichtet ist.

Seit 1990 und auch davor leistete und leistet er über Jahre hinweg immer wieder hervorragende Arbeit im Wohngebiet und hilft bei der Kultur- und Ortsteilförderung. Er erbringt damit einen wichtigen Beitrag zum Allgemeinwohl. Das ist ein unschätzbarer Wert, der des Dankes und der Auszeichnung sehr wert ist. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereines Ehringsdorf ’01 und hat verantwortlich das 750-jährige Jubiläum von Ehringsdorf mitgestaltet. Er hat den Verein Vox coelestis vielfältig mit Arbeitseinsätzen zum Erhalt der Heydenreichschen Grabkapelle aus dem Jahr 1900 unterstützt und setzt das Engagement bis heute fort.

Vielfältige Beiträge hat Günter Zimmermann geleistet, die Infrastruktur im Wohngebiet zu pflegen und zu fördern. Insbesondere bei der Sanierung des Vereinshauses „Zur Linde“ in Ehringsdorf wurden Hunderte ehrenamtliche Stunden geleistet und eigene Materialien gespendet. Auch wurden von ihm äußerst wertvolle Beiträge zur Bewahrung und Förderung der gutnachbarschaftlichen Beziehungen und zur Schlichtung von Konflikten in Oberweimar-Ehringsdorf in anerkennenswerter Weise mit hoher Kompetenz geleistet. In manchen Monaten wurden bis zu 50 Stunden ehrenamtlich aufgewendet, um zum Beispiel Baustellen im Ort zu begleiten und voranzubringen.

Günter Zimmermann ist seit dem Jahr 2004 Mitglied des Ortsteilrates und seit Jahren für die Seniorenarbeit eingesetzt. Er ist Mitglied des Seniorenbeirates der Stadt Weimar. Er hat sich mit großer Energie für den Erhalt des Museums für Ur- und Frühgeschichte in Weimar eingesetzt. Günter Zimmermann ist jederzeit Ansprechpartner in allen Belangen des öffentlichen Lebens in Oberweimar-Ehringsdorf und hat sich hohes Ansehen bei vielen Bürgern erarbeitet. Auch die Integration von Ausländern, Senioren, Kindern und Jugendlichen in den sozialen Kontext ist ein wichtiges Thema für Günter Zimmermann. Ebenfalls wurde die Hainturmgesellschaft weitreichend unterstützt.

Der Autor ist Stadtrat und war Ortsteilbürgermeister von Oberweimar-Ehringsdorf.