Weimar Mehr als 800 Menschen befinden sich als Kontaktpersonen oder Reiserückkehrer in Quarantäne

Weimar: Ein Todesfall und sechs Neuinfektionen in der Region

Weimar. In Weimar ist erneut ein Corona-Patient gestorben. Zudem meldeten die Gesundheitsämter der Region bis Montagmittag fünf Neuinfektionen in Weimar und eine im Weimarer Land.

Damit gab es am Montag in der Stadt insgesamt 77 und im Landkreis 202 aktuell Infizierte. Drei Patienten aus Weimar und elf aus dem Weimarer Land wurden stationär behandelt.

Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg in Weimar auf 67,46 (Vortag 65,92) und im Weimarer Land auf 125,4 (Vortag 124,2).

In Quarantäne befanden sich 354 (-2) Menschen in der Stadt und 354 im Landkreis. Zudem gab es im Kreis 119 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.