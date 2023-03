Weimar: Ein- und Ausfahrt in Altstadt wird ab Montag durch Neubau gekappt

Weimar. In der gesamten kommenden Woche müssen Kraftfahrer den Bereich am Ende der Ferdinand-Freiligrath-Straße umschiffen.

Am Neubau an der Ecke von Graben und Jakobstraße gibt es kommende Woche weitere Einschränkungen für den Verkehr, die die dortige Zufahrt zur Innenstadt und auch die Ausfahrt von dort kappen. Für das Abfräsen des Schutzasphaltes auf dem Pflaster wird zunächst am Montag, 20. März, ab 7 Uhr die gesamte Fläche zwischen den Straßenzügen Am Jakobskirchhof bis Untergraben gesperrt und dadurch die Ferdinand-Freiligrath-Straße zur Sackgasse, teilte die Stadtverwaltung mit. Im zweiten Schritt folge von Dienstag bis Freitag, 21. bis 24. März, eine kleinere Vollsperrung für das Herstellen von Hausanschlüssen. Betroffen davon sei der untere Teil der Jakobstraße im Bereich von der Wagnergasse bis Untergraben.