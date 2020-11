Weimar: „Eine Stollenprüfung ist keine Olympiade“

„Mit der Qualität bin ich sehr zufrieden“, unterstreicht Bäckermeister Michael Isensee, Qualitätsprüfer im Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks, nach Abschluss der traditionellen Stollenprüfung der Bäckerinnung Mittelthüringen im Handwerks-Bildungszentrum am Rödchenweg. Von 21 eingereichten Stollen errangen immerhin 14 die Höchstpunktzahl und damit ein „sehr gut“. Sechs weitere Stollen wurden mit „gut“ prämiert und nur ein einziger bestand die Prüfung nicht.

Insgesamt fünf Goldmedaillen konnten vergeben werden: Gleich drei Goldmedaillen heimste der auch in Weimar mit einer Filiale vertretene Bäcker Süpke aus Orlishausen ein und zwar für seinen Mandelstollen, für seinen Thüringer Weihnachtsstollen und einen Meisterstollen. Weitere Goldmedaillen gingen an die Bäckerei Höhne (Olbersleben), die ebenfalls mit Filialen in Weimar ansässig ist, und an Bäckermeister Steffen Meyer aus Ingersleben. „Eine Goldmedaille gibt es nur, wenn drei Mal die Note sehr gut erzielt wurde“, erklärt der Weimarer Innungsobermeister Uwe Buczek die hohen Anforderungen. Doch obwohl Goldmedaillen vergeben werden: Eine Stollenprüfung sei „keine Olympiade, „wo nur der Beste zählt“, betont Michael Isensee. Ausgezeichnet wird, was den strengen Kriterien genügt. Geprüft werden Aussehen und damit Kruste und Oberfläche, Lockerheit und Krume, Elastizität, Geruch, Aroma.

Zwar ist die Bäckerinnung Mittelthüringen durch den Zusammenschluss mit dem Kyffhäuserkreis gegenüber dem Vorjahr deutlich an Mitgliedsbetrieben gewachsen, doch die Zahl der eingereichten Stollen blieb wohl auch coronabedingt niedrig. Aus Artern beteiligte sich lediglich Bäckermeister Uwe Trautmann mit zwei als „sehr gut“ eingestuften Stollen. „Sehr gut“ schnitten auch die beiden Stollen der Bäckerei Uwe Beck aus Apolda ab.

Bis 11. Dezember sind Prüfer Michael Isensee und seine beiden Kollegen bundesweit unterwegs, um Stollen zu testen. Dass die Weimarer Prüfung als eine der ersten bereits Anfang November stattfindet, hat für die teilnehmenden Innungsbetriebe einen zusätzlichen positiven Effekt: Denn für jene, die knapp an der Höchstpunktzahl vorbeischrammten, gab es wertvolle Tipps. Doch eines macht Isensee auch deutlich: Der Unterschied zwischen „gut“ und „sehr gut“ wird zwar einem erfahrenen Prüfer auffallen, nicht unbedingt aber dem Laien.

Exoten fanden sich unter den in Weimar geprüften Stollen keine: Doch Michael Isensee weiß aus seiner bundesweiten Prüfungstätigkeit auch, dass immer wieder mit neuen Zutaten experimentiert werde, etwa mit Feigen, Datteln oder Oliven. Im Vorjahr habe er einen Hanfstollen geprüft. Was bedeutet die Prüfung für die beteiligten Betriebe? „Sie ist wichtig, weil sie uns zeigt, wo wir qualitätsmäßig stehen und was sich verbessern lässt“, legt der Weimarer Bäckermeister Uwe Buczek großen Wert auf eine zweite Meinung. Zum anderen verbinde sich mit der Prüfung ein nicht zu unterschätzender Werbeeffekt.

Alle Ergebnisse online: www.brotinstitut.de