Weimar: Einheitstag mit Feierstunde und Mitmach-Denkmal

Weimar. Oberbürgermeister hat alle Bürger ins Reithaus eingeladen. Possendorfer setzen am 3. Oktober ihre Schleifaktionen fort.

Seine Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger zur Feierstunde am Tag der Deutschen Einheit hat Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) erneuert. Interessierte sind am 3. Oktober ab 11 Uhr im Reithaus im Ilmpark willkommen.

Auf dem Programm der Feierstunde stehen unter anderem die Auftritte von drei jungen Poetry-Slam-Talenten, die sich in den vergangenen Wochen bei einem Workshop mit Andreas in der Au (AIDA) mit dem Thema „Freiheit“ auseinandergesetzt hatten. Entstanden waren dabei tiefgründige, gesellschaftskritische wie humorvolle Kurztexte, in denen die insgesamt 120 beteiligten Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinschaftsschule Jenaplan, dem Goethe- und dem Schiller-Gymnasium ihr Leben reflektieren. Die Schauspielerin Katharina Hackhausen liest einen vierten Slam-Text. Die musikalische Begleitung der Feierstunde, die mit einem kleinen Empfang ausklingt, kommt vom Quartett „The Swing States“.

Bereits ab 10 Uhr wird in Possendorf weiter am Denkmal für die deutsche Einheit geschliffen. Der Weimarer Ortsteil freut sich auf viele Gäste am einzigen Mitmach-Denkmal zum Tag der Deutschen Einheit im Thüringer Land.