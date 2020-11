Der Name ist Programm beim Förderverein Elefantenstark des Jul-Kindergartens Benjamin Blümchen in der Böhlaustraße. Vor 20 Jahren wurde er aus der Taufe gehoben. Seither trugen die Mitglieder über Beiträge, Spenden und Fördermittel rund 88.000 Euro zusammen, sagte der Vorsitzende Sebastian Härtel.

Die Gründung hatte einen „heißen Hintergrund“, weiß er zu berichten: „Mit Übernahme der Kinder aus dem Bauhaus-Kindergarten benutzten wir die Sauna der Bauhaus-Uni in der Marienstraße und später die im Fitnessstudio in der Friedensstraße. Mit der Zeit wurden es immer mehr Kinder, die die Sauna nutzen wollten, und so entstand die Idee einer Sauna im Kindergarten.“ Damit der Einbau genehmigt und die Sauna auch betrieben werden konnte, brauchte es einen Verein. Denn dieser übernahm die Betriebskostenabrechnung mit dem Träger, damals noch die Stadt Weimar.

Von den Eltern waren die Familien Stalph, Wierlacher, Meißner und Jung an der Gründung beteiligt, aus dem Team die Leiterin Angelika Poethke, Silvia Neubert, Barbara Wündsch, Monika Mortag, Veronika Strese und Angelika Oschmann. Letztere wacht von Anfang an als Kassenwartin über die Finanzen.

„Wir sind sehr stolz, dass wir den Verein haben“, sagte Angelika Poethke. Es sei bemerkenswert, was er erreicht habe. Zwar agiere der Verein letztlich für die eigenen Kinder. Aber dessen Engagement sei nicht selbstverständlich und ein Zeichen der Wertschätzung für das Team.

Geschaffen haben die Mitglieder beispielsweise den Einbau einer Hochebene, Schallschutz verschiedenen Räumen, die Neugestaltung des Natur-Spiel-Gartens, die Gestaltung einer Wohlfühloase mit Sauna, Ruheraum, Wärmesitzbank und Fußbecken, ferner eine Theaterbühne im Wagenraum, eine Holzwerkstatt und nicht zuletzt den Neuaufbau des Seil-und Klettergartens. Darüber hinaus hat der Verein Veranstaltungen für die Kinder unterstützt, so Kurse in Erster Hilfe, Puppentheater oder Zaubershows.

„Unser nächstes Projekt ist schon in Planung und soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden“, so Sebastian Härtel. In Angriff nehmen will der Verein das Baumhaus im Garten, das erneuert werden muss.

Statt einer großen Feier zum Jubiläum verkauft der Verein vom 17. bis 20. November jeweils ab 7.30 Uhr gegen Spenden vor der Einrichtung selbst kreierte Masken – unter dem Motto „Benjamin Blümchen bläst Corona weg“.