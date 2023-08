Weimar: EOW-Gelände profitiert von Wegebau zwischen zwei Ortsteilen

Weimar. Als Ausgleich für Versiegelung von bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen Maßnahmen zur Wiederherstellung von Auen in Oberweimar. Das ist geplant:

Die schrittweise Renaturierung des EOW-Geländes in Oberweimar profitiert vom Bau des Rad- und Gehweges, den die Stadt Weimar derzeit zwischen Weimar Nord und Gaberndorf entlang des Filzweidenweges bauen lässt. Hintergrund ist, dass durch den Neubau der Verbindung zwischen den beiden Ortsteilen bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen versiegelt werden, es also zu Eingriffen in Natur und Landschaft kommt. „Diese sind nach Forderung des Bundesnaturschutzgesetzes durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren“, betonte die Weimarer Stadtverwaltung in einer Presseinformation.

Provisorische Baustraße wird wieder rückgebaut

Als Ausgleich wird einerseits entlang des Radweges eine Baumreihe gepflanzt. Andererseits erfolge als weitere Ersatzmaßnahme eine Revitalisierung auf dem ehemaligen EOW-Gelände. Um Auen-Flächen im Südosten des Areals an der Pappelallee wieder herzustellen, sei bereits in mehreren Abschnitten mit der Beseitigung einer stark vermüllten Aufschüttung begonnen worden. Diese Maßnahme werde nun fortgesetzt. Wenn die belasteten Erdstoffe komplett beseitigt worden sind, werde unbelasteter Oberboden aufgebracht und eine Feuchtwiesenmischung angesät, kündigte die Stadtverwaltung an.

Weil der Oberboden stark durchfeuchtet ist, müsse auf einer kurzen Strecke eine geschotterte Baustraße angelegt werden, um mit schweren Maschinen auf die betreffende Fläche zu gelangen, heißt es weiter in der Presseinformation der Weimarer Stadtverwaltung. Diese Befestigung werde nach dem Ende der Maßnahme indes wieder komplett zurückgebaut. Die Arbeiten sollen den Angaben zufolge – bei entsprechend passender Witterung – bis Ende Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein. Sie dienen der Renaturierung des EOW-Geländes, die dadurch wieder ein kleines Stück voranschreite.