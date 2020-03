Weimar. Öffentliche Veranstaltungen am 13. und 15. März rufen Ereignisse vom März 1920 ins Gedächtnis, bei denen in Weimar neun Menschen starben.

Weimar erinnert an den Kapp-Lüttwitz-Putsch vor 100 Jahren

Daran, dass sich mutige Menschen vor 100 Jahren dem Kapp-Lüttwitz-Putsch entgegenstellten, erinnert Weimar in den kommenden Tagen. Am 13. März 1920 hatten rechtsextreme Kräfte um General Walther von Lüttwitz versucht, die junge Weimarer Republik zu stürzen und unter Wolfgang Kapp eine antidemokratische Regierung zu errichten.

Die Auswirkungen des Kapp-Lüttwitz-Putsches wurden auch in Weimar spürbar: Nachdem Militär und Sicherheitspolizei die Landesregierung abgesetzt und Staatsminister unter Arrest gestellt hatten, gründete sich ein Aktionsausschuss der Arbeiterparteien. Er folgte dem Aufruf zum landesweiten Generalstreik. Am 15. März versuchten Putschisten, das Volkshaus als Zentrale des Widerstandes zu durchsuchen. Infolge eines Handgemenges feuerten Soldaten mit Gewehren und Granaten auf die versammelten Menschen, neun Arbeiter starben, darunter eine Frau.

100 Jahre nach dem Kapp-Lüttwitz-Putsch will ein Bündnis verschiedener Organisationen mit Veranstaltungen in Weimar an das Ereignis erinnern. Der Putsch spiele bisher in der Erinnerungskultur keine große Rolle. Dass sich die Zivilgesellschaft gegen einen rechtsextremen Anschlag zur Wehr gesetzt habe, könne „Vorbild sein bei der Verteidigung unserer Demokratie – denn auch in der Gegenwart ist Zivilcourage gefragt“, betonten die Initiatoren.

Weimar ist am Freitag, 13. März, eine von 18 Städten, in denen der Verein Weimarer Republik mit öffentlichen Schauspielszenen an den Putsch erinnert. Sechs freie Schauspieler treten bundesweit in drei Teams auf. In Weimar sind – mit aktuellen Bezügen – ein Putschist und eine Frau aus dem Volk zu erleben. Der Verein hofft, dass die Bahn den Auftritt (Eintritt frei) in der Halle des Hauptbahnhofes erlaubt. Ansonsten findet er ab 18 Uhr davor statt. Kooperationspartner ist der DGB.

Mit mehreren Veranstaltungen wird am Sonntag an die Geschehnisse erinnert. Ein besonderes Gedenken bereiten der Verein Bach in Weimar, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde und das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus (BgR) vor. Unter dem Motto „Erinnerung bewahren – Verantwortung leben“ gedenken sie ab 17 Uhr in der Jakobskirche der Ereignisse. Pfarrer Hardy Rylke spricht Fürbitte und Segen, der Historiker Christian Faludi von der Universität Jena informiert über den Putsch in Weimar, und die Präsidentin der Klassik-Stiftung, Ulrike Lorenz, spricht über die Situation in Thüringen heute. Es erklingt Musik von Johann Sebastian Bach, gespielt von Myriam Eichberger und Friederike Vollen (Blockflöte), Leopold Nicolaus (Violine) und Hans-Christian Martin (Orgel/Cembalo). Im Anschluss ist Gelegenheit zum Gespräch. „Wir möchten mit dieser Veranstaltung in einer Zeit von erneutem Rechtsruck und Polarisierung Brücken bauen. Wir setzen uns für respektvollen Umgang miteinander und eine wehrhafte Demokratie ein“, so die Veranstalter.

Übersicht für Sonntag, 15. März:

11 Uhr, Denkmal für die Märzgefallenen, Friedhof: DGB-Gedenkveranstaltung

13 Uhr, ab Volkshaus: Stadtrundgang Rosa-Luxemburg-Stiftung

14 Uhr, Vortragsraum Stadtmuseum: DGB-Veranstaltung mit Vortrag von Sandro Witt (stellv. Vorsitzender DGB-Hessen-Thüringen), Lesung aus Quellen der Zeit mit Gunthart Hellwig; Einführung: Christian Faludi; Musik: Richard Siedhoff

15 Uhr, Stadtmuseum: Gang durch die Ausstellung „Gegenrevolution 1920. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch in Thüringen“ mit Kurator Christian Faludi

17 Uhr, Jakobskirche: Gedenkveranstaltung

