Weimar erinnert an Georg Neumark

Zum 400. Geburtstag des Dichters und Komponisten Georg Neumark hat die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Weimar für Dienstag, 16. März, um 17 Uhr zur Andacht auf dem Jakobskirchhof eingeladen. Neumarks berühmtestes Kirchenlied „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ erklingt, gesungen von einem Vokalensemble und instrumental von einem Bläserensemble. Georg Neumark, der aus Langensalza stammte, starb am 8. Juli 1681 mit 60 Jahren in Weimar. Er wurde auf dem Jakobsfriedhof bestattet. Heute erinnert an den protestantischen Kirchenlieddichter eine Tafel an der westlichen Friedhofsmauer.