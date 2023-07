Weimar erlebt bei Konzert italienisches Dorffest mit Musik und Tanz

Weimar. Duo Tarantatá tritt Mittwoch kostenlos am Mon Ami auf. Darauf darf sich das Publikum freuen:

Auf ein süditalienisches Dorffest entführt das Duo Tarantatá das Publikum am Mittwoch, dem 12. Juli, im Kulturhof des Weimarer Mon Ami. Das Duo verbreitet mit charmanten und humorvollen theatralischen als auch tänzerischen Momenten ab 18 Uhr auf der kleinen Bühne hinter dem Haus am Goetheplatz leidenschaftliches süditalienisches Flair – und begeisterte damit zuletzt das Publikum am vergangenen Wochenende mit seinen Auftritten beim großen Folk- und Weltmusik-Festival in Rudolstadt.

Das deutsch-italienische Duo transportiert laut Ankündigung „in seinen Auftritten die trunkene ekstatische Energie süditalienischer Dorffeste“ auf eine mitreißende und poetische Weise. Das musikalische Familienprojekt von Elena Martino (Tanz, Gesang und Tamburello) und Coco Kausch (Violine, Akkordeon) ist die Frucht langjähriger Recherchen und der individuellen Interpretation von Tarantella- und Pizzica- Traditionen. Letztere ist die apulische Variante des italienischen Volkstanzes.

Das Konzert des Straßen-Musiktheaters ist laut Mon Ami auch für Familien mit Kindern geeignet. Der Auftritt lasse sich sowohl im Sitzen als auch mittanzend genießen. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind aber willkommen.