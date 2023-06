Weimar ernennt drei weitere Ehrenbürger aus Polen, Italien und Rumänien

Weimar. Stadt würdigt auf Antrag des IKBD drei Auschwitz- und Buchenwald-Überlebende. Übergabe der urkunden ist für den Herbst vorgesehen.

Die Auschwitz- und Buchenwald-Überlebenden Alojzy Maciak (Polen), Gilberto Salmoni (Italien) und László Vasile Nussbaum (Rumänien) werden Ehrenbürger Weimars. Der Stadtrat hatte am 10. Mai dem Antrag des Internationalen Komitees Buchenwald, Dora und Kommandos (IKBD) zugestimmt. Zwischenzeitlich wurden die drei Persönlichkeiten informiert und haben die Ernennung angenommen, teilte die Stadt mit.

In Planung sei die zeitnahe feierliche Unterzeichnung der Ehrenbürger-Urkunden durch Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) und die Stadtratsvorsitzender Bärbel Fiedler (Grüne) mit digitaler Zuschaltung der neuen Ehrenbürger. Zudem solle es im Herbst eine Übergabe der Original-Urkunden geben. Ein möglicher Anlass wären die Achava-Festspiele, zu denen der IKBD-Präsident und Weimarer Ehrenbürger ohnehin erwartet wird. Welche der Geehrten die Reise antreten können, sei noch nicht sicher. Alojzy Maciak plane dies indes bereits.

Den Antrag auf die Ernennung als neue Weimarer Ehrenbürger begründete das IKBD so: „Alle drei Männer erlebten als Teenager in ihrem jeweiligen Land – sie waren damals im Alter von 15 und 16 Jahren – die Verfolgung, die Verhaftung, die Folter durch die Gestapo und die Deportation, die sie und ihre Familie trafen. Alle drei sind heute, trotz ihres sehr hohen Alters, Männer, deren Engagement und demokratische Überzeugung nicht nachgelassen haben. Sie legen weiterhin Zeugnis von ihrer Deportation ab, damit jeder den Wert der Demokratie und die Gefahr populistischer oder autoritärer Auswüchse besser versteht.“ Tatsächlich würden sie „durch ihre Energie, ihren Mut, ihre Würde, ihre Offenheit, ihre Werte“ beweisen, dass sie bis heute noch an den Aufbau einer besseren, menschlicheren, freieren Welt weiterarbeiten würden. „Dafür schulden wir ihnen unendlich viel“, so das IKBD.