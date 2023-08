Weimar: Erste Erfolge für Bündnis gegen Hass, Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung

Der erst am 16. August 2021 verlegte Stolperstein für Karl Sachs in der Brucknerstraße wurde bereits in der Nacht darauf gestohlen.

Weimar. „MigraNetz Thüringen“ siedelt zwei Projekte in Weimar an. Was sonst noch angeschoben und verbessert worden ist:

Eine positive Zwischenbilanz der bisherigen Zusammenarbeit hat das Weimarer Bündnis gegen Hass, Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung gezogen. Seit dem vergangenen Jahr trifft sich ein Bündnis aus Zivilgesellschaft, Ausländerbeirat, Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der Polizei im Weimarer Rathaus, um sich über die aktuelle Lage in Weimar zu beraten. Hintergrund waren vermehrt auftretende politisch motivierte Straftaten, darunter die Schändung der Gedenkbäume des Projekts 1000 Buchen, beschmierte Stolpersteine oder die Angriffe auf das ehemalige Café Spunk.

Thematisiert werden bei den Treffen laut Stadt rassistische und diskriminierende Vorfälle und Straftaten ebenso wie die Arbeit der Stadtverwaltung im Bereich des Ausländerrechts. Auf erste Erfolge verwies Bürgermeister Ralf Kirsten (Weimarwerk). Mit dem neuen Amt für Migration habe sich vieles bereits zum Positiven entwickelt. Durch die Umstrukturierung und neue personelle Ressourcen gebe es bereits eine bessere telefonische Erreichbarkeit und Terminverfügbarkeit. Darüber hinaus ist auch die politische Bildung immer wieder Thema. Dazu gab es Fortbildungen für Stadtverwaltung und Polizei, weitere sind geplant.

In Kooperation und mit finanzieller Unterstützung der mit der Stadt siedelt sich zudem Ende August in Weimar das „MigraNetz Thüringen“ mit den Projekten „AntiRaktiv – Aktiv gegen (Alltags-)-Rassismus“ und „Raus aufs Land: Antirassismus- und Antidiskriminierungsberatung in Thüringen“ an.

„Das Bündnis hilft uns dabei, Verbesserungsbedarfe im gesellschaftlichen Miteinander zu identifizieren und diese abzubauen. Dabei spielen politische Orientierungen keine vorrangige Rolle. Unser gemeinsamer Nenner ist die Ablehnung von Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung und verfassungsfeindlichen Tendenzen,“ so Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos).