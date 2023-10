Auch das Haus Hohe Pappeln bleibt in der Wintersaison geschlossen.

Weimar: Etliche Häuser der Klassik-Stiftung gehen in Kürze in die Wintersaison

Weimar. Besucher sind am Reformationstag noch einmal uneingeschränkt in allen Gemäuern willkommen. Welche Häuser offen bleiben – und welche nicht:

Sämtliche Häuser der Klassik-Stiftung haben am Reformationstag, dem 31. Oktober, geöffnet, ehe am 2. November die Wintersaison mit veränderten Öffnungszeiten startet. Aufgrund von Witterung und Lichtverhältnissen schließen dann Wittumspalais, Haus Am Horn, Haus Hohe Pappeln, Nietzsche-Archiv, Schloss und Orangerie Belvedere, Liszt-Haus, Römisches Haus, Schloss Tiefurt, Schloss Kochberg und das Wielandgut Oßmannstedt. Daher empfiehlt die Klassik-Stiftung „allen, die sich für dieses Jahr von den oben genannten Häusern verabschieden möchten“, den Feiertag für einen Besuch.

Zum Vormerken: Zwischen dem 25. Dezember und 7. Januar 2024 öffnen anlässlich der Feiertage erneut das Haus Am Horn, das Liszt-Haus sowie Gärtnerwohnhaus und Langes Haus im Park Belvedere. Tickets seien bereits erhältlich.

In der Wintersaison vom 2. November bis 20. März 2024 sind durchgängig folgende Häuser geöffnet: Goethe-Nationalmuseum, Schillers Wohnhaus, Goethes Gartenhaus, Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek mit Studienzentrum, Fürstengruft, Bauhaus-Museum, Museum Neues Weimar, Erlebnisportal Weimar sowie das Goethe- und Schiller-Archiv.