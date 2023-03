Weimars Kompostanlage in Umpferstedt bietet wieder Extra-Öffnungszeiten.

Weimar: Extra-Zeiten für Gärtner auf der Kompostanlage in Umpferstedt

Weimar. An zwei Samstagen im April kann dort außer der Reihe Baum- und Strauchschnitt sowie Grünabfall abgegeben werden.

Für die Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt und weiterem Grünabfall hat die Kompostanlage der Stadtwirtschaft Weimar in Umpferstedt zusätzlich an den Samstagen 1. und 15. April von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Bürgerinnen und Bürger der Stadt können ihre Gartenabfälle bis maximal 2,5 Kubikmeter beziehungsweise 500 Kilogramm auf der Kompostanlage ganzjährig zu den Öffnungszeiten kostenfrei abgeben. Für Gewerbetreibende und für Ortsfremde ist dies kostenpflichtig. Das Abgeben von Grünschnitt ist auch auf dem Wertstoffhof in der Industriestraße 14 möglich. Wegen des zusätzlichen Transports zur Kompostanlage ist dies jedoch für Weimarer kostenpflichtig.

Die Öffnungszeiten: Kompostanlage montags bis freitags 9.30 bis 14.30 Uhr, mittwochs zusätzlich bis 17 Uhr Grünschnitt; Wertstoffhof: montags 9 bis 12/13 bis 18 Uhr; dienstags/donnerstags/freitags 9 bis 12/13 bis 17 Uhr; mittwochs/samstags 9 bis 13 Uhr.