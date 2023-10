Weimar feiert in den Einheitstag

Weimar. Schauorchester Weimar und Rockpirat sorgen für die Musik.

Zu Hunderten strömten die Gäste am Montagabend ins Uhrenwerk. Hier feierte Weimar auf Einladung von Christian Rau (Formen Cars) und Gastgeber Martin Mendel traditionell in den Einheitstag hinein. Musikalische Begleiter: das Schauorchester Weimar und die Gruppe Rockpirat. Fünf Hammerschläge brauchte Oberbürgermeister Peter Kleine, assistiert von Zwiebelmarkt-Königin a. D. Katharina Klostermann, für das Festbierfass. Die Rockpiraten schlugen derweil mehr als fünf Akkorde an: Sie begingen an diesem Abend ihr 32-jähriges Bestehen.