Weimar feiert sein 150-Jähriges, oder?

Susanne Seide gratuliert dem Namensvetter in Texas.

„In der malerischen Innenstadt von Weimar wimmelt es von Geschäften, Restaurants, Museen, Antiquitätengeschäften und einer Kneipe, in der die Einheimischen Domino und deutsche Kartenspiele spielen.“

Was ist falsch an dieser Aussage? Wohl nichts, auch nicht, dass „deutsche“ kleingeschrieben ist. Denn in dem Weimar, um das es geht, werden sonst eher amerikanische Spiele gespielt. Es handelt sich um die Eigenwerbung von Weimar im US-Bundesstaat Texas.

Dass der Name Weimar über den Atlantik getragen wurde, um dort als Name eines neu gegründeten Städtchens Verwendung zu finden, soll der Bewunderung von Thomas W. Peirce zu verdanken sein. Er war nach einem Besuch im thüringischen Weimar so beeindruckt, dass das Städtchen Jackson kurzerhand in Weimar umgetauft worden ist, schreiben die Texaner auf ihrer Internet-Seite.

Wie unser Weimar kann es auf eine wachsende Einwohnerzahl stolz sein, die so um die 2000 liegt. Bei der Gründung waren es nur einige Hundert. Und das, siehe an, war vor genau 150 Jahren. Also: Herzlichen Glückwunsch aus Weimar nach Weimar!