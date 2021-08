Weimar: Filmreihe zu deutsch-türkische Filmperspektiven im Studio Mosaik

Auch das NSU-Drama „Aus dem Nichts“ von Fatih Akin wird am Samstag, 28. August, 20 Uhr, in der kleinen Filmreihe im alten Gaswerk gezeigt, Szene mit Diane Kruger als Katja Sekerci und Denis Moschitto als Danilo Fava.

Weimar. Das Studio Mosaik bringt sich mit Filmen, einer Ausstellung und einem Workshop in das Kunstfest Weimar ein.

Das Studio Mosaik im ehemaligen Gaswerk an der Schwanseestraße 92 lädt im Rahmen des Kunstfestes Weimar zum Open-Air-Kino, zu Ausstellung und zu einem Sommer-Workshop ein. Die Filmreihe zeigt bis einschließlich Sonntag, 29. August, täglich 20 Uhr, deutsch-türkische Filmperspektiven. Am Samstag, 28. August, 16 Uhr, wird die Ausstellung „Vision 2030“ eröffnet. Die mobile Bildungswerkstatt ist am 4. und 5. September, 10 bis 16 Uhr, auf dem Theaterplatz zu Gast.