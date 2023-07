Weimar freut sich mit: Opus Klassik für Klimaprojekt und Schubert-Werke

Weimar. Tanja Tetzlaff doppelt erfolgreich beim Wettbewerb. Die Cellistin war einst Stipendiatin in Weimar.

Die Cellistin Tanja Tetzlaff hat für das Filmprojekt „Suiten für eine verwundete Welt“ einen Opus Klassik gewonnen. Tanja Tetzlaff war Stipendiatin des Glenn Gould Bach Fellowship, das seit 2020 von der Stadt Weimar verliehen und von der Philip Loubser Foundation ermöglicht wird. Als Fellow realisierte sie dieses Projekt, das die Aufmerksamkeit für Klimaschutz in die Konzertsäle tragen soll und das im Rahmen der Thüringer Bachwochen im April 2023 im Lichthauskino vorgestellt wurde.

Tanja Tetzlaff reiste für „Suiten für eine verwundete Welt“ an Orte in Europa, an denen der Klimawandel bereits sichtbare Realität geworden ist. In teils bizarren Landschaften spielt sie Johann Sebastian Bachs Cellosuiten und kontrastiert sie mit eigens für sie komponierte Werke von Thorsten Encke. Das wurde mit dem Innovationspreis für Nachhaltigkeit bedacht, teilte die Weimarer Stadtkulturdirektion unserer Zeitung mit.

Einen weiteren Opus Klassik erhält Tanja Tetzlaff den Informationen zufolge gemeinsam mit Christian Tetzlaff (Violine) und Lars Vogt (Klavier) für ihre Kammermusikeinspielung mit Werken von Franz Schubert (erschienen ist sie bei Ondine).