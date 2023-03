Weimar: Früh verwaiste Eltern werden mit ihrer Trauer nicht alleine gelassen

Weimar. Gesprächskreis für Betroffene findet das nächste Mal am 29. März im Jakobssaal statt.

Ein Kind während der Schwangerschaft, unter der Geburt oder kurz danach zu verlieren, ist für Eltern zumeist schwer zu bewältigen. „Auch für erfahrene Ärztinnen und Ärzte ist es jedes Mal eine emotionale Herausforderung, den Eltern mitzuteilen, dass ihr Kind verstorben ist oder nicht mehr lange leben wird“, betonte das Weimarer Sophien- und Hufenland-Klinikum mit Blick auf den regelmäßigen offenen Gesprächskreis für früh verwaiste Eltern.

„Der Tod eines früh verlorenen Kindes begleitet die Eltern zeitlebens. Wir wollen der Trauer einen Raum geben, zum Gespräch ermutigen, uns über Trauerrituale austauschen, die Namen der verstorbenen Kinder benennen und Trauerphasen thematisieren“, sagt Klinikseelsorgerin Dorothea Knetsch. Sie bietet die Treffen gemeinsam mit der Hebamme Ute Erler an.

Der Gesprächskreis findet alle zwei Monate, jeweils am letzten Mittwoch eines Monats, ab 19.30 Uhr im Jakobssaal, Jakobskirchhof 9, statt und somit zum nächsten Mal in der kommenden Woche am 29. März. Betroffene seien jederzeit ohne Anmeldung willkommen und auch Einzelgespräche nach Absprache möglich. Kontakt hierzu per Mail unter d.knetsch@klinikum-weimar.de.