Weimar-Gastspiel von „Mnozil Brass“ erst im September

„Mnozil Brass“ kommt im September in die Weimarhalle.

Weimar. Das Konzert des Bläserseptetts „Mnozil Brass“ wird von April auf September verschoben. Das teilte die Konzertagentur mit.

Für das Konzert der „Mnozil Brass Band“ in der Weimarhalle wurde ein neuer Termin gefunden. Das teilte das Team der LC Live-Concerts GmbH mit: Das österreichische Blechbläserensemble wird nun am Freitag, 17. September, um 20 Uhr, in Weimar auftreten.

Ursprünglich sollte das Konzert am 16. April stattfinden, musste aber pandemiebedingt verschoben werden. Die erworbenen Tickets behalten nach Veranstalterauskunft ihre Gültigkeit.